Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что одобрение российской вакцины "Спутник V" Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) может никогда не случиться.

Об этом глава итальянского правительства заявил после саммита ЕС в Брюсселе, пишет ANSA в пятницу, 25 июня.

По его словам ЕМА не приняло решение относительно одобрения вакцины. Кроме того, он выразил сомнение и в том, подходит ли китайская вакцина для борьбы с пандемией.

"Жалоба заключалась в том, что Sputnik не получил одобрения EMA, и, возможно, этого никогда не будет. Китайская вакцина не подходит для борьбы с пандемией", - сказал премьер-министр.

Отметим, что китайским "Коронаваком" вакцинируют украинцев в центрах вакцинации по всей стране.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает дать оценку российской вакцине от коронавируса "Спутник V" уже до конца текущего лета. Для этого нужно полное досье по вакцине и его соответствие критериям для проведения клинических испытаний и производства.

Также сообщалось, что Евросоюз снял ограничения на поездки для обладателей COVID-сертификатов, уколовшихся одобренными вакцинами. На данный момент ЕМА одобрило четыре вакцины — препараты Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen. И "Спутник", и "Коронавак" сейчас находятся на рассмотрении.

Ранее мы писали, что в РФ заявили о том, что вакцина "Спутник V" защищает от всех известных на сегодняшний день разновидностей коронавируса.