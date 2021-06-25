Экономические санкции Евросоюза против Беларуси, которые затрагивают торговлю нефтью и калийную промышленность, не касаются экспорта основной продукции "Беларуськалия" (калийные удобрения). Также под санкции не попали бензин и дизтопливо.

Об этом сказано в решении, опубликованном в официальном журнале ЕС от 24 июня.

Под запрет попадает экспорт хлористого калия с содержанием K2O (оксид калия) менее 40% и более 62% (технический калий, который используется в металлургии, химической, нефтехимической и других отраслях). Кроме того, в санкционный список вошли сложные удобрения, в составе которых есть калий (их выпускает "Белнефтехим").

А вот калий с содержанием K2O от 40% до 62%, который является наиболее применяемым в мире калийным удобрением (и основой для белорусского экспорта), в перечень попавшей под запрет продукции не указан.

Что касается санкций против белорусских нефтепродуктов, под запрет попали только поставки битума, нефтяных газов и парафинов. Как и в случае с калийной промышленностью, ключевые экспортные товары - бензин и дизтопливо - санкций избежали.

Таким образом, европейские санкции не коснутся основных продуктов экспорта калийной и нефтяной промышленности Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко еще вчера заявил, что санкции ЕС не должны привести проседанию на предприятиях. Он назвал введение этих ограничительных мер бессилием.

"Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции - это их бессилие. И мы это сделаем", - сказал Лукашенко.

Напомним, ЕС согласовал новые санкции против Беларуси 18 июня, в силу они вступают с 25 июня.

Также мы писали о том, что МИД Беларуси назвало "откровенным издевательством" новые санкции от Евросоюза.