В пятницу, 25 июня, Департамент стратегических расследований Нацполиции и Государственная миграционная служба принудительно депортировали в Грузию "криминального авторитета" Вахтанга "Вато" Кипиани, против которого ввели санкции СНБО из-за угрозы нацбезопасности.

Об этом говорится на странице Департамента в Facebook.

"42-летнего неоднократно судимого гражданина Грузии по прозвищу "Вато Кипиани" ранее уже задерживали правоохранители других стран за совершение тяжких преступлений, в том числе и убийства. В Украине он представлял интересы влиятельных в преступном мире российских и грузинских "воров в законе", контролировал группировки, которые занимаются вымогательством и кражами средств, и непосредственно отвечал за организацию преступных собраний", - говорится в сообщении.

Там добавили, что в рамках системной борьбы с распространением в Украине преступного влияния представителями криминалитета правоохранители принудительно вернули "Вато Кипиани" в страну его происхождения, запретив ему въезд на территорию государства.

Напомним, в мае президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", в список попали более 600 так называемых "воров в законе" и криминальных авторитетов.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, что изменили в криминальном мире санкции СНБО против воров в законе.