В Израиле из-за распространения штамма коронавируса "Дельта" с пятницы, 25 июня, власти вернули обязательное ношение масок в помещениях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Израиля.

"В связи с ростом заболеваемости Минздрав объявляет, что с сегодняшнего дня (25.6.21) в 12:00 обязанность ношения маски применяется везде, где это не открытая территория", - говорится в сообщении.

При этом указывается, что маски необходимо носить везде, кроме собственного жилья и любых открытых пространств. Также исключение сделали для детей до семи лет. Кроме того, маски можно не одевать во время занятий спортом.

Напомним, что 70% новых случаев заражения в Израиле представляет собой штамм коронавируса, получивший название "Дельта", происхождением из Индии. Вспышки заражений этим штаммом наблюдаются во многих странах мира, поскольку он быстро распространяется и высоко заразен.

Ранее "Страна" писала о том, что Израиль на месяц отодвинул дату открытия границ для вакцинированных от коронавируса туристов.

Также мы сообщали, что Израиль возвращает карантинные ограничения из-за штамма коронавируса "Дельта".