Украинский блогер, а также солист группы Karta Svitu и проекта "Ол.Ив.ьЕ ", Иван Марунич прочитал рэп в песне, которую назвал "Однажды я стану мэром", в котором пошутил над главой КГГА Виталием Кличко. В комментарии к нему пришел сам мэр Киева Кличко и дал ответ, рассказав стихотворение.

Все это произошло в Фейсбуке Марунича.

В песне блогер делает неоднократные отсылки к Виталию Кличко, используя нарезку его фраз и заявлений, сказанных на различных брифингах и мероприятиях.

"Перше, з чого я почну роботу, розклею на білбордах своє фото.

Нехай на початку 21 сторіччя усі звикають до мого обличчя.

О 12:00 проводитиму брифінги, казатиму про плани, казатиму про підсумки.

Мене цитуватимуть дорослі та діти:

Щоб холодна вода перетворилась в гарячу, її потрібно підігріти", - в подобном ироничном стиле Марунич осветил деятельность мэра.

Спустя некоторое время в Инстаграм-истории Кличко появилась песня Ивана, которую Виталий назвал "хитом".

Однако, на этом мэр не остановился и решил продолжить развлекательный интерактив, ответив блогеру стихотворением в комментариях к самой песне.

"Навіщо тобі ті безсонні ночі, кожен від тебе щось постійно хоче.

Подивимось, скільки ти зможеш протриматись, музикой краще продовжуй займатись", - ответил блогеру Кличко в стихотворной форме.

Напомним, зарплата мэра Киева за май составила 59,4 тысяч гривен. Надбавки и премии в мае ему не начислялись, однако вполне вероятно, что они могут начислиться в этом месяце за талантливое прочтение стихотворения в комментариях.

Кроме этого, недавно Виталий Кличко заявил о невозможности строительства метро на киевскую Троещину в ближайшие несколько лет. По его словам, реализации проекта мешает неготовность Подольско-Воскресенского моста.