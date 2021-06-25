Перепись населения Украины, которую из-за коронавируса перенесли на 2023 год, будут проводить в том числе и через интернет.

Об этом в Telegram-канале сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

По его словам, сегодня, 25 июня, состоялось онлайн-заседании Межведомственной комиссии по вопросам содействия проведению Всеукраинской переписи населения. На нем рассматривались материалы пробной переписи в 2019 году в части Оболонского района города Киева, Бородянском районе Киевской области и Песковской объединенной территориальной громаде.

На заседании решили актуализировать цифровой картографический материал, изготовленный для нужд Всеукраинской переписи населения. Кроме того, планируется модернизация комплекса автоматизированной системы для обеспечения составления квартальных списков и переписного районирования Всеукраинской переписи населения.

Также Немчинов сообщил, что в рамках переписи будет проведен отдельный интернет-раунд. Для него разработают сервис для идентификации респондентов с помощью номера мобильного телефона.

Напомним, ранее в Кабмине сообщали, что в рамках переписи населения жителей Крыма и временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей планируют считать при помощи спутниковой съемки.

Также мы писали о том, что у Госстата есть три метода переписи: вариант классической переписи, опросы и комбинированный.