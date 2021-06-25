В четверг вечером и ночью в Южноморавском регионе Чехии пронесся торнадо. Из-за непогоды погибли по меньшей мере три человека, сотни раненых.

Об этом пишет Ceske Noviny.

В четверг вечером шторм с градом размером с теннисные мячи и торнадо обрушился преимущественно на регионы Бржецлав и Годонин. Шторм разрушил дома, машины и зеленые насаждения. Медики оказали первую помощь, а затем перевезли 63 человека в больницы, десять из которых получили тяжелые ранения.

BREAKING: Tornado causes major damage in the Czech Republic pic.twitter.com/TdSm87Z4gG June 24, 2021

"Нам не удалось спасти трех пациентов, они получили смертельные повреждения", - сообщила пресс-секретарь Южной службы спасения Михаэла Ботова.

Однако, по ее словам, указанные цифры касаются только людей, перевозимых в больницы, кроме того, есть десятки людей, которых спасатели спасли и оставили на месте. Также некоторые обратились за помощью непосредственно в больницу, поэтому они не прошли через руки спасателей, отметила пресс-секретарь.

A rare tornado struck along the Czech Republic's southern border, destroying parts of some towns and injuring 150.



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Наиболее распространенными травмами были синяки, открытые переломы и травмы головы. По словам Антонина Тесаржика, ситуация выглядела как на поле боя.

Михаэла Ботова добавляет, что нельзя исключать других пострадавших или погибших, поскольку пожарные продолжают обыскивать завалы домов.

Ранее мы писали, что пожарные объявили чрезвычайную ситуацию третьей степени в регионах Бржецлав и Годонин. Спасатели зафиксировали до 150 раненых, сотни домов оказались повреждены. В СМИ также сообщается о несчастных случаях, при которых на людей свалились деревья.

К девяти утра сегодняшнего дня число пострадавших увеличилось со 150 до 300 человек. Стихия затронула семь сел и город, расположенный недалеко от границ с Австрией и Словакией.