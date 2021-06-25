В ОПЗЖ раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности разрыва с Донбассом и строительстве стены на границе с этим регионом. Политсила опубликовала официальное заявление, в котором Зеленский обвиняется в желании расчленить страну.

"Владимир Зеленский неспособен установить мир и объединить страну. Из-за некомпетентности и политической несостоятельности он не смог урегулировать конфликт на Донбассе. Теперь он рассуждает о возможности строительства стены на границе с этим украинским регионом. Подобно безответственным политикам-авантюристам, Зеленский хочет использовать усталость людей от войны. Заставить их на референдуме принять решение о расчленении страны. В этой логике следующим шагом должна будет стать стена, отделяющая от Украины Крым", - говорится в заявлении.

Оппозиционные политики заявили, что такой подход к украинской территории противоречит не только Конституции Украины, гарантом которой выступает президент Зеленский, но и инициированному им Закону о референдуме.

"Эти фантазии Зеленского противоречат Конституции, гарантом которой он является. А также закону о референдуме, который принял парламент по его инициативе. В нем четко говорится: предметом референдума не могут быть вопросы, которые отменяют или ограничивают права украинских граждан, в данном случае жителей Донбасса", - говорится в заявлении.

Также в ОПЗЖ обратили внимание на другие нерешенные проблемы Украины.

"Зе-власть готова отказаться от Донбасса, потому что не может вести диалог и выполнить свои обязательства перед народом Украины. Она готова разрушить страну. Распродать землю и стратегические предприятия. Ликвидировать социальные права и загнать людей в нищету. Она не в состоянии победить коррупцию и отстоять национальные интересы перед внешними кредиторами", - говорится в сообщении.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" заявила об осуждении любых инициатив, подрывающих суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Обеспечить возврат Донбасса и восстановить единство страны реально. Для этого надо выполнить Минские соглашения и договоренности "Нормандской четверки". Если Зе-команда продолжит будоражить общественность провокациями о "стенах" и "разрывах отношений", жизненно необходимым для страны станет референдум о доверии такой власти", - говорится в заявлении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если не получится урегулировать ситуацию на Донбассе в Нормандском формате или в рамках альтернативных договоренностей с Россией и США, то может быть проведен всеукраинский референдум по вопросу полного расторжения отношений с регионом. "Страна" подробно разбиралась в том, что и зачем заявил Зеленский в новом интервью.

Также мы сообщали, что спикер Рады Разумков заявил о невозможности провести референдум о разрыве с Донбассом, о котором говорил Зеленский.