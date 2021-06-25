Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко в эфире "5 канала", который принадлежит экс-президенту Петру Порошенко, призвал украинцев снимать свою одежду и отправлять представителям власти в знак протеста против повышения налогов. Сам он тоже разделся.

Инцидент произошел во время ток-шоу "Прямым текстом с Юрием Луценко", ведущим которого является экс-генпрокурор.

"Они сегодня с людей снимают последнюю рубашку. Они отбирают у людей работу, зарплату. И поэтому правильно, если все украинцы скинутся им, снимут свою рубашку, которую они хотят забрать, и отдадут. Пусть они подавятся теми вонючими трусами, носками и рубашками", - заявил Ляшко.

На это Луценко ему сказал, что если это должен делать каждый украинец, то начинать нужно с лидера "Радикальной партии". Тогда Ляшко уточнил, что у него это не последняя рубашка, но он готов ее снять. После этого он снял футболку. Также Олег Ляшко призывал присоединиться к нему Луценко, однако тот не стал этого делать.

Напомним, "Страна" писала о том, что, по информации НАПК, в 2017 году Олег Ляшко подделал лотерейный билет ради декларирования полумиллионного выигрыша. Сам Ляшко эту информацию опровергает.

Также мы писали о том, как Олег Ляшко похвастался "начищенным стволом" и собрался в партизаны. В частности, он предсказал партизанскую войну в Черниговской области в случае вторжения войск России с севера, проведя параллели с Наполеоном и Гитлером.