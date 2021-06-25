В субботу и воскресенье на Украину с новой силой обрушатся грозы, град и шквалы. Об опасных гидрометеорологических явлениях украинцев предупреждают спасатели ГСЧС.

"По информации УкрГидрометцентра, 26 июня в западных, днем северных и южных областях, а 27 июня в Украине грозы днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Также в ГСЧС предупреждают о сильных ливнях, которые в субботу, 26 июня накроют западные регионы, а в воскресенье, 27 июня, распространятся на северные, центральные и южные области.

Между тем, в Укргидрометцентре уже сегодня объявили первый уровень опасности на западе Украины, где в пятницу обещают грозы, а местами град, шквалы 15-20 м/с.

Напомним, накануне синоптик прогнозировала в Украине жару в пятницу и субботу и анонсировала приход в воскресенье несущего прохладу атмосферного фронта. Также она показала, какие города Украины в четверг стали самыми жаркими.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве стоит небывалая жара, побиты сразу четыре исторических рекорда.

Также мы сообщали, что в Закарпатье аномальная жара побила 130-летний рекорд - воздух раскалился до +39,8 градусов.