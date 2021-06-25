Электронная петиция с призывом уволить заместителя главы Офиса президента Украины Олега Татарова набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тысяч голосов, однако специалисты обнаружили признаки целенаправленной хакерской атакой высокого уровня, что привело к фиктивному голосованию.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы специальной связи и защиты информации Украины.

Петицию, с единственным требованием - немедленно уволить Татарова, 26 марта подал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. К 18 июня она набрала необходимое для рассмотрения президентом количество подписей.

"Во время аудита, который проводится специалистами Госспецсвязи по обращению Офиса Президента Украины по манипуляций с голосованием за электронную петицию, установлен факт фиктивного голосования с использованием похищенного ключа усовершенствованного электронной подписи, сгенерированного квалифицированным предоставляющим электронных доверительных услуг АО КБ "Приватбанк", - говорится в сообщении.

По оценкам экспертов Госспецсвязи, осуществить такую ​​атаку можно только при выполнении не менее трех условий:

компрометация личного ключа (незаконное завладение и использование)

дорогостоящая направлена ​​хакерская атака с нескольких подготовкой;

использование человеческого фактора лиц, имеющих доступ к генерированию ключей.

"Специалисты Госспецсвязи безотлагательно начали проведение масштабной операции, направленной на полную проверку системы электронных доверительных услуг. Сейчас исследуется система выдачи ключей АО КБ "Приватбанк" на соответствие требованиям безопасности. Такая же профилактическая комплексная проверка ждет все КНЕДУ (Квалифицированный предоставитель электронных доверительных услуг - Ред.). По ее итогам, в случае необходимости, будут разработаны планы совершенствования соответствующих систем защиты и предоставлено публичный отчет общественности", - сказано в сообщении.

Отметим, что "Приватбанк" после своей национализации находится де-факто под контролем лиц, связанных с западными посольствами (так называемыми "соросятами").

В тоже время, структуры "соросят" и были инициаторами петиции против Татарова.

Напомним, что Олег Татаров в ноябре 2020 года резко негативно высказался по поводу деятельности НАБУ и в целом внешнего управления Украиной.

После этого НАБУ выписало ему подозрение (сам Татаров и его адвокаты называют дело полностью сфабрикованным), а прозападные структуры и националисты потребовали от президента отправить Татарова в отставку.