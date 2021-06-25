Большинство жителей южных и восточных регионов Украины не считают ее независимым государством. В масштабе всей страны в независимости уверены чуть более половины украинцев.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Накануне Дня Конституции украинцев спросили о том, насколько реализованы основные принципы Конституции, которая определяет Украину как суверенное, независимое, демократическое, социальное и правовое государство.

Согласно результатам опроса, 66,7% украинцев считают, что Украина является суверенным государством (отрицательный ответ дали 26,2%), независимой называют ее 55,7% респондентов (не считают независимой - 39,5%).

60% опрошенных придерживаются мнения, что Украина является демократическим государством (отрицательный ответ дали 33%).

Если суверенным государством Украину считают большинство жителей всех регионов - от 82,9% на Западе страны до 50,4% - на Востоке, то независимой - большинство жителей только Западного и Центрального регионов (соответственно 79,7% и 57,9%). Большинство жителей Южного и Восточного регионов (соответственно 58,3% и 55,6%) ее таковой не считают.

При этом по всем показателям лучше оценивается реализация конституционных принципов жителями Западного региона, хуже всего - жителями Восточного и Южного регионов. Чем моложе респонденты, тем лучше они оценивают реализацию конституционных принципов.

Исследование провели с 11 по 16 июня 2021 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Опросили 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и ОРДЛО. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, в прошлом году 33,5% жителей страны поддерживали создание свободной экономической зоны на Донбассе в ходе опроса, 45,3% придерживаются противоположного мнения по поводу этой идеи.

Кроме этого, в ходе опроса большинство украинцев (71%) считают, что коронавирус был создан искусственным путем. Среди наиболее вероятных причин его создания сторонники называют стремление уменьшить количество населения и проведение научного эксперимента.