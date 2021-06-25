В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Евросолидарность" после интервью президента Владимира Зеленского для телеканала "1+1", обвинили главу государство во лжи.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте партии.

"Как Путин х**ло, так Зеленский брехло. На циничной лжи шел на президентство. На такой же лжи пытается удерживаться у власти. И во время избирательной кампании, и теперь главной его медийным инструментом остается канал Коломойского-Медведчука, который владельцы сдали в аренду Офиса президента", - так начинается официальное заявление.

Комментируя интервью президента, в заявлении сравнили ведущую "1+1" Наталью Мосейчук с российской телеведущей Ольгой Скабеевой и обвинили главу государства в "хамских выпадах" в адрес Порошенко. Зеленского обвинили и в занижении статистики по коронавирусу, и в разрушении международной коалиции.

Помимо этого, в партии официально заявили, что все обвинения президента, которое прозвучали в интервью - это ложь, а Зеленского от уголовной ответственности спасает только президентский иммунитет.

"Новое в политическом маркетинге. Использование мата в официальном заявлении партии. В данном случае - Европейской солидарности Порошенко. Их так возмутило вчерашнее интервью Зеленского, что мат был вынесен прямо в заголовок, а по тексту Мосийчук с 1+1 сравнили со Скабеевой", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, 24 июня Зеленский дал интервью о Путине, Байдене и плане Б для Донбасса.

Также сообщалось, что президент Украины извинился за русский язык в интервью 1+1.