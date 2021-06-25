Вечером в четверг, 24 июня, в Ужгороде огромная ветка упала на посетителей одного из кафе, которые сидели на летней площадке.

Об этом в Telegram-канале рассказал местный журналист Виталий Глагола.

Происшествие случилось окооло 22:40. В момент инцидента люди отдыхали на террасе одного из заведений на набережной Независимости Ужгорода. В результате падения ветви несколько посетителей пострадали. Они получили травмы средней степени тяжести.

У одной из посетительниц была диагностирована рваная рана ноги и ушиб ребер. У большинства людей синяки и царапины.

Напомним, "Страна" писала о том, как в Закарпатье аномальная жара достигла +39,8 градусов и побила 130-летний рекорд. Из-за высокой температуры воздуха на Закарпатье был объявлен высший уровень пожарной опасности из-за высокой температуры - 4-5 класс.

Также мы сообщали, что в прошлом году в центре Харькова упавшее дерево придавило двух мужчин и автомобиль. По словам очевидцев, один пострадавший, мужчина 50-лет, был серьезно травмирован, второй придавленный, парень лет 18, от госпитализации отказался.