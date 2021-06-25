В Украине 574 выпускника школ получили наивысшую оценку за внешнее независимое оценивание в 2021 году - 200 баллов. Об этом в соцсети сообщила заместитель министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

Также она конкретизировала количество отличников по каждому из сданных предметов. Согласно опубликованным данным, менее всего высших баллов получено по украинскому языку и литературе. Этот тест проходили около 222,5 тысяч участников, а на 200 баллов ответили лишь пятеро.

А больше всего отличников дал ангилйский язык - из 129 тысяч участников безуроризненно с тестом справились 210 человек.

Украинский язык и литература - 5 (всего около 222,5 тысяч участников)

Украинский язык - 28 (всего около 68,7 тысяч участников)

История Украины - 23 (всего около 203,4 тысяч укастников)

Английский язык - 210 (всего около 129 тысяч участников)

Испанский язык - 2 (всего 154 участника)

Математика - 137 (всего около 254 тысяч участников)

Ффизика - 28 из (всего 23,6 тысяч участников)

География - 10 (всего около 116 тысяч участников)

Биология - 114 (всего около 79, 4 тысяч участников)

Химия - 17 (всего около 9,9 тысяч участников)

Отметим, что в нынешнем году количество 200-балльников на 127 превышает показатели прошлого года, когда на ВНО-2020 максимальный балл получили 447 человек. А цифры прошлого года вдвое превышали показатели 2019-го (247).

Напомним, в этом году почти треть абитуриентов завалили обязательное ВНО по математике, а с тестом по английскому не справились всего 10%. "Страна" разбирадась, почему украинские школьники не знают математику.