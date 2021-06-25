Новые санкции Украины, под которые попал и ряд российских компаний и физических лиц, в Москве могут понять только в том случае, если это - попытка не допустить встречи президент РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс".

"Вчера Украина возобновила и объявила новые санкции в отношении разных российских компаний, разных физических и юридических лиц. Если рассматривать эти шаги в качестве подготовки почвы для двусторонней встречи, то, конечно, возникает много вопросов...Если рассматривать эти шаги, как обрубание хвостов перед встречей, чтобы никоим образом ее не допустить, то можно понять шаги Киева, которые имели место вчера", - сказал Песков.

По словам пресс-секретаря Путина, в действиях Киева есть много непонятного. В частности, если Украина заинтересована в продолжении транзита газа и объявляет санкции против Алексея Миллера, то не ясно, с кем вести переговоры и кто будет подписывать контракт.

"Никаких здесь пасов давать не нужно. Президент Путин сказал, что он готов встретиться для того, чтобы обсуждать двусторонние отношения", - прокомментировал Песков заявление Зеленского о том, что в вопросе встречи с Путиным мяч на стороне Кремля.

Помимо этого, Песков, на вопрос о том, может ли Россия скорректировать свою позицию по Украине, чтобы улучшить отношения с Евросоюзом, заявил, что вопрос принадлежности Крыма не обсуждается, а конфликт на Донбассе - это внутриукраинская проблема.

Кроме того, Пескова спросили, может ли Россия скорректировать свою позицию по Украине, чтобы улучшить отношения с Евросоюзом.

"Что такое украинский вопрос? Это Донбасс. Украина считает, что это Донбасс и Крым. Но Крым не обсуждается со стороны России. Здесь нечего пересматривать, обсуждать и говорить. Донбасс - внутриукраинская проблема. Россия участвует в формате, который работает с целью помочь Украине решить эту внутриукраинскую проблему....

Здесь особо пересматривать нечего. Тем более, что этот формат зиждется на Минском комплексе мер. По общему международному признанию, этот минский комплекс мер является единственным возможным механизмом для урегулирования. Это признают все участники формата, может быть, за исключением самой Украины, которая в последнее время выступает с рядом противоречивых заявлений на сей счет", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, Зеленский продлил санкции против ряда российских СМИ и их сотрудников, а также политических деятелей.

Также сообщалось, что президент Украины продлил санкций против главы "Газпрома" Миллера и семьи миллиардеров Ротенбергов.