На этих выходных, 26-27 июня, температура воздуха по всей Украине снизится до +23 +29 градусов тепла. Ожидаются сильные ливни.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

"26-27 июня Украину с запада на восток пересечет холодный атмосферный фронт. В его области ожидается от + 37 градусов перед ним и до + 23 градусов за ним. Поэтому дожди и грозы могут сопровождаться сильными ливнями, градом и шквалами. Ещё два дня держимся", - пишет она.

В субботу, 26 июня, на Западе Украины, в Житомирской и Винницкой области ожидается + 23 + 29 градусов тепла, где-то до + 30 градусов.

Однако остальная территория - большая часть Севера, Центра, Востока и Юга - завтра все так же будет в диапазоне + 30 + 37 градусов.

Грозовые дожди ожидаются 26 июня в западных регионах, северных, в большинстве центральных и южных уголков Украины. Восток и Днепропетровская область все еще будет в "сухом воздухе".

В воскресенье, 27 июня, жара сойдет на значительной части территории Украины, кроме Луганской области. К вечеру дожди и грозы постепенно дойдут до восточных регионов.

Для такой синоптической ситуации возможна вероятность смерчей.

Завтра в Киеве будет наблюдаться жара, до + 33 градусов, но есть вероятность дождя с грозой.

В воскресенье в столице температура воздуха снизится до + 27, + 28 градусов. Местами пройдут дожди с грозами.

Температура воздуха с понедельника по следующую субботу-воскресенье будет колебаться в диапазоне от + 24 до + 30 градусов.

Напомним, в четверг, 24 июня, самая сильная жара наблюдалась в северных регионах Украины, где воздух нагрелся до +36 и даже +37 градусов. По данным Укргидрометцентра на 15:00, самой жарко точкой страны стал город Сновск в Черниговской области - там зафиксировали +37,2 градуса.

В этот же день в Киеве зафиксировали четыре температурных рекорда. В столице наблюдались самые высокие среднесуточная, максимальная и минимальная температура воздуха. Также в четверг воздух прогрелся до исторического максимума для первого месяца лета.

Также в Киеве зафиксировали первый температурный рекорд текущего лета. Во вторник, 23 июня, температура воздуха превысила показатель для этого дня, установленный еще в 1946 году.