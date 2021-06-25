На следующей неделе Верховная Рада проведет два внеочередных заседания: во вторник, 29 июня, и в четверг, 1 июля. Парламент рассмотрит несколько президентских законопроектов, в том числе - о коренных народах и об олигархах.

Об этом со ссылкой на заместителя главы фракции "Слуга народа" Александра Корниенко сообщает "Интерфакс-Украина".

По его словам, на внеочередном заседании во вторник депутаты рассмотрят пакет документов, посвященных оборонному сектору - это так называемый законопроект о национальном сопротивлении, смежный с ним законопроект об увеличении численности Вооруженных Сил Украины, а также законопроект о критической инфраструктуре.

Также во втором чтении депутаты планируют принять документ, который возвращает "чернобыльские" льготы, отмененные предыдущим созывом парламента в 2014 году.

В четверг в повестке дня - законопроект о "Большой реставрации", который позволит расширить президентскую программу и финансировать объекты, находящиеся в коммунальной собственности громад. Также Рада может рассмотреть инициативу о реформе государственной архитектурно-строительной инспекции и пакет законопроектов, касающихся олигархов.

"Это базовый закон о статусе олигархов, который начнет процесс деолигархизации и поможет Украине избавиться от их влияния на политику и медиапространство. Кроме того, это и так называемый законопроект о наполнении бюджета. Он, в частности, касается налога на руду, изменений в администрировании налогов", - сказал Корниенко.

По словам Корниенко, во время пленарных заседаний депутаты продолжат рассмотрение законопроекта о перезапуске работы Высшей квалификационной комиссии судей.

Также в четверг Рада будет рассматривать скандальный законопроект Зеленского о коренных народах, сообщает со ссылкой на нардепа от "Слуги народа" Евгению Кравчук "РБК-Украина".

"Мы будем рассматривать на внеочередном заседании в четверг пакет, который касается Крыма и крымских татар. Речь о законопроекте о коренных народах, который подал президент. Он уже наделал много шума, и была истерика в Российской Федерации. Я очень надеюсь, что в зале мы примем за основу и в целом в четверг, как и рекомендовал профильный комитет", - заявила Евгения Кравчук.

Кроме того, в повестке дня будет пакет законопроектов, которые отменяют свободную экономическую зону "Крым". По мнению Кравчук, она позволяет пользоваться определенными лазейками для ухода от налогообложения.

Напомним, "Страна" ранее подробно писала о том, кто попал в "коренные народы" Зеленского и почему об этом заговорил Путин.

Также мы рассказывали, что юристы Рады опубликовали разгромные выводы о законопроекте Зеленского про олигархов.