Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Руслан Стефанчук анонсировал экскурсии в здание парламента, которые желающие смогут посетить с 25 по 28 августа, сразу после Дня Независимости Украины.

Об этом он сообщил в эфире "Украина24".

"Будут организованы соответствующие экскурсии", - заявил Стефанчук.

Здание парламента украинцы смогут посетить с 25 по 28 августа.

Также вице-спикер заявил, что открытие рынка земли будет стимулировать развитие экономики Украины.

Ранее мы писали о том, что Стефанчук скоро может отметить новоселье в своем поместье под Киевом. "Страна" побывала в селе Белогородка, что в 30 км от Киева и нашла особняк заместителя Дмитрия Разумкова. Эта загородная недвижимость проходит по декларации чиновника как недостроенная усадьба. На местности видно коттедж на два этажа.

Напомним, День Независимости в Украине отмечают 24 августа 2021 года. В прошлом году Зеленский дал указ Кабинету Минитстров, согласно которому план мероприятий должен предусматривать, в частности, проведение парада войск на улице Крещатик и на Майдане Независимости в Киеве. Также в этот день пройдет марш Защитников Украины, который проходил и в прошлом году. Основу марширующих составят бывшие атошники.

На празднование 30-й годовщины Независимости Украины правительство планирует потратить 5,423 миллиарда гривен.

Кроме этого, 14 июня вице-спикер заявил, что Верховная Рада может собраться на внеочередные заседания для рассмотрения вопросов нацбезопасности и законопроекта об олигархах.