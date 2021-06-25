В Кремле, в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности вынесения на референдум вопроса о разрыве связи Украины с Донбассом, заявили, что она и так разорвана.

Об этом сказал пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков, пишет "РИА Новости" в пятницу, 25 июня.

"Трудно комментировать подобные заявления главы украинского государства. Пока мы можем констатировать, что, собственно, все связи де-факто и так разорваны. Эти регионы отторгнуты украинским государством. Если речь идет о формализации этого процесса, этой ситуации и придания ей характера де-юре, понятно, здесь можем только выразить сожаление. Если есть какие-то другие задумки, то, наверное, разъяснения последуют", - рассказал Песков журналистам.

Напомним, в своем интервью, которое подробно анализировала "Страна", Зеленский заявил, что если не получится урегулировать ситуацию на Донбассе в Нормандском формате или в рамках альтернативных договоренностей с Россией и США, то может быть проведен всеукраинский референдум по вопросу полного расторжения отношений с регионом.

Также сообщалось, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что такой вопрос на референдум выносить нельзя, поскольку он касается вопросов целостности страны.