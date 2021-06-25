Начиная с пятницы, 25 июня, Германия открывает границы для тех, кто прошел полный цикл вакцинации от Covid-19 препаратами, которые одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам.

Об этом сообщает пресс-служба немецкого посольства в Киеве.

"С 25 июня 2021 года въезд из Украины в Германию для лиц, полностью вакцинированных от SARS-CoV-2 вакцинами, одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), будет снова возможным. Полностью вакцинированы лица смогут снова въезжать в Германию с целью посещения друзей, знакомых и родственников, а также с туристической целью. Безвизовый въезд для граждан Украины с биометрическими паспортами будет снова возможным", - говорится в сообщении.

Таким образом, въехать в Германию смогут те, кто прошел полный цикл вакцинации от коронавируса препаратами, которые указаны на интернет-странице Института Пауля Эрлиха. При этом со дня последней прививки должно пройти не менее 14 дней.

"Перечень вакцин планируется также расширить и дополнить другими вакцинами с аналогичными защитными стандартам, как только будут завершены необходимые тестирования", - рассказали в посольстве.

Для того, чтобы въехать в Германию, нужно предоставить цифровой сертификат COVID европейского образца или аналог подтверждения вакцинации в цифровой или в бумажной форме, выданный на немецком, английском, французском, итальянском или испанском языках.

"Для лиц, которые выздоровели от болезни, прививка может состоять только из одной дозы вакцины. Для подтверждения полной вакцинации лицам, которые выздоровели, необходимо также доказать, что перед прививкой они болели коронавирусом SARS-CoV-2. Подтверждением факта болезни должен быть положительный результат ПЦР-теста", - уточнили в посольстве.

Кроме того, лица, которым еще не исполнилось 12 лет и которые еще не получили прививки против коронавируса, могут при наличии у них документального подтверждения теста (ПЦР или антиген-тест) въезжать в Германию в сопровождении одного или обоих полностью вакцинированных родителей. Лицам, которым еще не исполнилось 6 лет, подтверждение тестирования при этом не требуется.

Уточним, что на сегодняшний день в ЕС зарегистрированы вакцины от компаний AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson. При этом в центрах массовой вакцинации в Украине используется китайский препарат CoronaVac , который на данный момент в этот перечень не входит.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, как украинцы смогут путешествовать в страны Шенгена и как получить прививку препаратом, одобренным в ЕС.

Также сообщалось, что Польша ввела обязательную 10-дневную самоизоляцию для непривитых украинцев.