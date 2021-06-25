Против мэра Ровно Александра Третяка, который грозил упаковать всех ромов в автобус и вывезти в Закарпатье, полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ГУНП Ровенской области.

Градоначальнику грозит наказание в виде штрафа от 3 400 до 8 500 гривен или ограничение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Напомним, 10 июня в эфире радио мэр Ровно заявил, что "глядя на эту ситуацию с ромской национальностью" у него не хватает толерантности к их действиям в городе и заявил о готовности действовать радикально: "всех упаковать в автобус и вывезти в их родное Закарпатье".

В тот же день Александр Третяк публично извинился за свои высказывания.

Как сообщалось, аналогичный скандал произошел в апреле 2020 года, когда мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, состоящий в партии "Свобода", во время оперативного совещания потребовал вывезти из Ивано-Франковска всех ромов. Любопытно, что тогда первыми заметили выходку Марцинкива в посольстве США. Только после этого возмутились и в МВД Украины. Глава ведомства Арсен Аваков заявил, что открыто уголовное дело.