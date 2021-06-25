Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что не поддерживает неонацистские мероприятия и организация. Также он не понимает, как в Киеве кому-либо могут позволять зиговать 9 мая.

Об этом Разумков заявил в пятницу, 25 июня, на пресс-конференции в Киеве.

"Я не понимаю, когда в Киеве, который пострадал от нашествия Второй мировой войны, кто-то позволяет зиговать во время 9 Мая", - сказал Разумков.

Разумков заявил, что все знают его отношение к неонацистским мероприятиям и организациям - он их не поддерживает.

Напомним, в этом году 9 мая возле парка Славы в Киеве националисты устроили провокацию, один из них даже зиговал в сторону ветеранов, которые пришли в парк, чтобы возложить цветы по случаю праздника Дня Победы.

"Страна" также рассказывала о подобном случае с зигованием, который произошел в Киеве. Участнику прошедшего 28 апреля марша в честь дивизии СС "Галичина" Владимиру Кошовенко, который во время шествия использовал нацистское приветствие, грозит несущественный штраф, исправительные работы сроком до 2 месяцев либо админарест на 15 суток.