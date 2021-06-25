Украине негативно отреагировала на предложение Берлина и Парижа возобновить саммиты Россия-Евросоюз, которые были заморожены после аннексии Крыма. В Министерстве иностранных дел проведут разговоры с послами Франции и Германии.

Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем видеообращении в Facebook.

По словам Кулебы, Украине категорически против поправки, которая подразумевает возобновления саммитов Евросоюза и России, а то, что саммит ЕС не поддержал такое предложение министр назвал победой.

"Мы будем детально разбираться, что стоит за этой инициативой, почему именно сейчас? Как дальше будут вести себя Берлин и Париж?...Убежден, что когда близкие к тебе, дружественные страны делают то, что грубо и, хотел сказать цинично, но не буду, что нарушает твои национальные интересы, то ты должен быть с ними откровенным и так же жестко свои национальные интересы защищать", - сказал Кулеба.

Сегодня, 25 июня, В МИД планируют пообщаться с послами Германии и Франции, разобраться, какие намерения преследует Берлин и Париж и как это соотносится с санкционной политикой против России и их ролью посредников в нормандском формате.

Впрочем позже Кулеба поблагодарил Европейский Совет за призыв к России полностью взять на себя ответственность за обеспечение полного выполнения Минских соглашений.

"Благодарен Европейскому Совету за призыв к России полностью взять на себя ответственность за обеспечение полного выполнения Минских соглашений как ключевого условия любого существенного изменения политики ЕС в отношении Москвы. Реалистичный подход вместо недополученных подарков", - написал Кулеба в Twitter.

Напомним, 23 июня канцлер ФРГ Ангела Меркель предложила пригласить президента России Владимира Путина на встречу лидеров стран Европейского союза. Ее инициативу поддержал президент Франции Эммануэль Макрон.

В свою очередь Кремль заявил о готовности возобновления диалога с Европейским Союзом.

Однако лидеры стран Евросоюза не поддержали такую инициативу Парижа и Берлина и отклонили предложение.