В Евросоюзе хотят, чтобы Россия полностью взяла на себя ответственность за выполнение Минских договоренностей по Донбассу.

Об этом говорится в коммюнике по итогам саммита ЕС.

"Европейский Совет призывает Россию полностью взять на себя ответственность за обеспечение полного выполнения Минских соглашений как ключевого условия для любого существенного изменения позиции ЕС", - сказано в коммюнике.

При этом в Европейском Совете считают, что Евросоюз должны твердо и скоординировано отвечать на любые злонамеренные, незаконные и подрывные действия со стороны России.

"Европейский Совет также предлагает Комиссии и Верховному представителю представить варианты дополнительных ограничительных мер, включая экономические санкции", - говорится в коммюнике.

Напомним, ранее к выполнению Минских соглашений стороны конфликта на Донбассе призывал генсек ООН.

Также мы писали о том, что глава МИД РФ Лавров предупредил Францию и Германию о неприемлемости пересмотра Минских соглашений. Киев же хочет Минские соглашения изменить.

"Страна" писала о том, что Путин заявил, что предложенные Киевом изменения Минских соглашений противоречат им.