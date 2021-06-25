В России в Липецкой области 25 июня произошел третий за месяц случай гибели детей под поездом. Когда это случилось, выяснилось, что погибшие подростки были между собой знакомы, а происходящее стали связывать с т.н. "группами смерти".

Об этом сообщает российский телеграм-канал Baza.

За месяц в Липецкой области покончили с собой еще трое подростков. Как оказалось, они были знакомы между собой:

11 июня — бросилась под поезд 14-летняя Мария.

14 июня — также поступил её друг, 16-летний Александр.

25 июня — бросилась под грузовой состав 15-летняя Лариса.

Лариса была знакома с Марией и Александром и также, предположительно, состояла в группах смерти. Сегодня ночью девушка приехала на станцию Долгоруково и прыгнула под проходящий поезд.

Из-за общественного резонанса делом о доведении до самоубийства трёх человек занимается специальная группа следователей.

Сообщается, что 19 июня в Ставрополе задержали подозреваемого в организации "групп смерти", в которых состояли погибшие Мария и Александр. Он уже по классической схеме раздавал задания и склонял подростков к суициду.

Интересно, что этими группами задержанный занимался с 2017 года. Более того — он уже был в поле зрения полиции и даже под следствием умудрялся выходить в сеть и раздавать задания. Всего в таких группах состояло больше 50 детей.

Ранее мы подробно рассказывали, почему после волны гибели подростков в 2017 году в Украине снова заговорили о группах смерти.

Также за прошлый год в Украине добровольно ушли из жизни 123 подростка. В этом году только за март покончили с собой 25 несовершеннолетних.