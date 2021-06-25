Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что у него с президентом Зеленским и его офисом складываются "нормальные рабочие отношения". Также председатель Рады заявил, что в отставку он не собирается.

Об этом Разумков заявил на пресс-конференции в пятницу, 25 июня, отвечая на вопрос "Страны", как складываются его отношения с Зеленским, и чувствует ли он, что Офис президента готовит его увольнение с поста спикера.

"Нормальные рабочие отношения с Владимиром Александровичем и с Офисом президента. В первую очередь, все должны думать о своей работе, о государстве, на которое мы работаем. В отставку я не собираюсь. В отставку меня может отправить Верховная Рада, есть специальная процедура. Это право Рады, я всегда соблюдаю регламент, в том числе, и в этом. Если будет принято такое решение - хорошо. Но пока таких инициатив от Верховной Рады не было. Как будут - обязательно сообщу", - сказал Разумков.

Напомним, "Страна" писала о том, что председатель парламента Дмитрий Разумков, сохраняя формальную лояльность к Офису президента, в ряде вопросов демонстрируют неуступчивость. Поэтому его хотели бы снять с должностей. Почва постоянно прощупывается, но реальных попыток обоих уволить до сих не было. Мы разбирались, как у Зеленского готовят новую атаку на Разумкова и Авакова.

Также "Страна" сообщала, что как Банковая ищет повод уволить спикера Разумкова, потому что он "ломает стратегию по второму сроку Зеленского".