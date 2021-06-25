Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что Министерство внутренних дел демонстрирует достаточную эффективность работы. Также он позитивно оценивает работу главы МВД Арсена Авакова и не видит оснований для его отставки.

Об этом Разумков заявил на пресс-конференции в Киеве в пятницу, 25 июня, сообщает корреспондент "Страны".

По словам спикера парламента, инициатив по отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова не поступало ни от него самого, ни от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Что касается отставок – насколько я помню, также от него (Авакова – Ред.) таких предложений или обращений не поступало, как и от премьер-министра Украины", - сказал Разумков.

По мнению председателя Рады, МВД показывает достаточную эффективность работы.

"Если мы с вами говорим о деятельности Министерства внутренних дел, я считаю, что сегодня оно достаточно эффективно выполняет свои функции. Я понимаю, что сейчас мы можем найти много кейсов, которые будут негативно восприниматься в журналистском обществе, и в целом в обществе. Но если мы посмотрим и на работу полиции, и на работу Национальной гвардии, на обеспечение порядка и во время периода пандемии, то они демонстрировали достаточно неплохую эффективность. Поэтому деятельность Арсена Борисовича я оцениваю достаточно положительно", - заявил Разумков.

Напомним, Разумков на пресс-конференции 25 июня заявил о невозможности провести референдум о разрыве с Донбассом, о котором говорил Зеленский.

Также мы писали о том, что спикер Дмитрий Разумков отверг возможность досрочных выборов президента.