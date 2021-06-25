На Донбассе, во время обстрела позиций украинских военных вблизи Новотошковского, под огонь попал автомобиль украинской стороны СЦКК.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"Обстрел велся именно во время проведения гуманитарных мероприятий персоналом Международного Комитета Красного Креста, что проходили зеркально в указанных районах. Украинская сторона СЦКК совместно с СММ ОБСЕ обеспечивала предоставленные гарантии безопасности. С началом обстрела представители гуманитарной миссии были вынуждены покинуть опасный район", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в 10.00 позиции украинских военных вблизи Новотошковское обстреляли из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия. Всего было выпущено 52 мины.

Обстрел велся из района населенного пункта Донецкий, где в последнее время фиксировались инженерные работы со стороны противника.

Автомобиль наблюдательного группы "Новотошковское" украинской стороны СЦКК, пострадал от осколков и пуль, "что является очередным свидетельством преступлений вооруженных формирований РФ", - сообщили в штабе.

Из-за обстрела никто не пострадал.

Фото: пресс-служба ООС

Ранее штаб ООС сообщал об увеличении числа обстрелов на Донбассе. В течение прошлых суток, 23 июня, противник 22 раза обстреляли украинские позиции. В "ДНР", в свою очередь, обвинили ВСУ в минометном обстреле Донецка.

Также в результате обстрела на Донбассе 11 июня один военнослужащий получил осколочное ранение несовместимое с жизнью. Украинским военным, который погиб, оказался Владимир Белов из Мукачево в Закарпатской области.