Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О развитии авиастроительной отрасли Украины", которое было принято 4 июня.

Соответствующий документ обнародован на сайте Офиса главы государства и вступает в силу со дня опубликования.

Решение подразумевает, что Кабинет министров должен за месяц актуализировать срок план мероприятий по реализации Стратегии возрождения отечественного авиастроения на период до 2030 года, утвержденный распоряжением правительства от 10 мая 2018 в целях обеспечения:

развития производственного, конструкторского, научно-исследовательского и кадрового потенциала, создания производства конкурентоспособной авиационной техники, в частности путем заключения соглашений о стратегическом сотрудничестве с иностранными партнерами в сфере авиастроения и других средств по продвижению продукции отечественной авиастроительной отрасли на внешних рынках;

совершенствования организационной структуры управления авиастроительной отраслью;

принятия мер по импортозамещению в самолетостроительной и вертолетостроительное отраслях.

Помимо этого, Кабмин должен обеспечить подготовку в месячный срок законопроектов по поддержке авиастроительной отрасли и ускорить внедрение модели корпоративного управления путем акционирования государственных предприятий авиастроительной отрасли Украины.

В свою очередь, Министерство обороны должно проработать вопрос включения в Государственной целевой оборонной программы развития вооружения и военной техники задач по обновлению парка самолетов и вертолетов, в том числе боевых самолетов, вертолетов, многоцелевых беспилотных авиационных комплексов, военно-транспортных самолетов Ан-74 и Ан-178.

Есть ряд задач и для МИД, Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и Национальной Академией наук Украины.

Напомним, президент Зеленский в годовщину своей инаугурации дал большую пресс-конференцию на предприятии Антонов. "Страна" разбиралась, почему выход Зеленского к журналистам прошел на авиазаводе и что об этом думают сами представители СМИ.

Также мы рассказывали, что происходит на заводе "Антонов", где проводил пресс-конференцию Зеленский.