Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что не поддержал санкции СНБО в отношении Дмитрия Фирташа и Павла Фукса, потому что закон запрещает вводить ограничительные меры в отношении граждан Украины.

Об этом Разумков рассказал на пресс-конференции в Киеве в пятницу, 25 июня, сообщает корреспондент "Страны".

"Закон Украины запрещает вводить санкции в отношении граждан Украины. Если граждане что-то нарушают, ими должны заниматься правоохранительные органы",- заявил Разумков.

Напомним, 24 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против 312 физических и более 500 юридических лиц. В частности, своим указом Зеленский ввел санкции против Дмитрия Фирташа и харьковского бизнесмена Павла Фукса.

Совет национальной безопасности и обороны утвердил введение санкций в отношении Павла Фукса и Дмитрия Фирташа 18 июня. Секретарь СНБО объяснил решение в отношении Фукса тем, что бизнесмен якобы причастен к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине. Что касается Фирташа, то, по словам Данилова, предприятия олигарха поставляют сырье оборонным предприятиям России.

"Страна" публиковала полный список физлиц, против которых ввел санкции Зеленский, в нем 538 фамилий.