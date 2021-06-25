В Минске отпустили из-под стражи под домашний арест оппозиционеров Романа Протасевича и Софью Сапегу. Когда это случилось - неизвестно. Но известно стало в пятницу, 25 июня.

Решение было обнародовано на следующий день после введения Европой секторальных санкций в отношении Беларуси.

Напрямую или косвенно белорусы не смогут торговать с ЕС нефтепродуктами и калийными удобрениями - своим главным экспортным продуктом. Основанием Совет Европы назвал "серьезные нарушения прав человека".

"Страна" рассказывает, что известно об освобождении Протасевича и Сапеги и связано ли это с новыми санкциями.

Освобождение Протасевича и Сапеги

В пятницу утром стало известно, что белорус Роман Протасевич и россиянка Софья Сапега отпущены из СИЗО под домашний арест.

Оба оппозиционера, у которых между собой романтические отношения, были задержаны 23 мая в аэропорту Минска и сразу помещены в местное СИЗО №1.

В отношении Протасевича возбудили несколько уголовных дел. В том числе по статье об организации массовых беспорядков - за работу во главе телеграм-канала Nexta, который координировал протесты. Предусмотренная санкция - до 15 лет тюрьмы.

Сапега проходит по статье о разжигании расовой, национальной, социальной вражды. Девушка с российским паспортом и видом на жительство в Беларуси помогала своему молодому человеку. Она признавалась, что администрировала канал "Черная книга Беларуси", который публиковал личные данные силовиков. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

С первых дней после задержания было очевидно, что Роман Протасович пошел на сделку со следствием. Он дал несколько интервью и комментариев, уничижающих белорусскую оппозиции. Оппозиционер полностью признавал вину, говорил, что оступился и так далее. Даже один раз расплакался в эфире белорусского госканала, демонстрируя раскаяние.

Протасевич имел привилегированные условия содержания под стражей. Он выступал на пресс-конференции, давал интервью в студии - передвигался как свободный человек.

Сапега, в отличие от своего парня, не находилась в информационном пространстве. Хотя то, что ее отпустят, было прогнозируемо. О ее деле Владимир Путин говорил на встрече с Александром Лукашенко в Сочи. Было понятно, что ее освобождение - вопрос времени.

На протяжении месяца уголовные дела Протасевича и Сапеги не развивались. Не проходили и судебные заседания - по крайней мере, публичные. Но это не помешало оппозиционерам отказаться под домашним арестом. Что, конечно, не свобода, но уже и не тюрьма.

Софья Сапега, по данным СМИ, уже два-три дня находится в съемной квартире в Минске. Девушка может перемещаться по городу - она поужинала на своими родителями в ресторане.

"Конечно, мы рады, что она не в СИЗО, это совсем другие условия проживания. Веры в это особо не было. У Сони пока настрой положительный", - рассказал журналистам отчим Сапеги Сергей Дудич.

Обвинения с Софии не сняты, но родители надеются, что скоро это произойдет. Надежду укрепил посол России в Минске. Евгений Лукьянов допустил возможность помилования подруги Протасевича белорусскими властями. Что вряд ли бы стали говорить на официальном уровне, если бы российские власти не владели на этот счет достоверной информацией.

Роман Протасевич находится в другой квартире в Минске. С родителями, которые находятся в Польше, он не виделся, и настрой у них куда менее позитивный.

"Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели. Может быть, идет политическая игра", - сказал СМИ Дмитрий Протасевич, отец Романа.

Протасевич-старший добавил: "Они все равно под полным контролем властей. Следствие ведется. Мы явно не обрадовались. Адвокат ничего не говорит, власти ничего не говорят. Если изменили меру пресечения, это улучшение их бытовых условий. В остальном, что будет дальше, неизвестно. Нам ничего не говорят о состоянии Ромы, о его статусе, это просто издевательство".

Здесь следует напомнить заявление Романа Протасевича. Две недели назад он дал понять, что его родители высказываются от себя и европейских политических сил. "Мои родители – в заложниках. Они в Польше в условиях информационного вакуума. Их просто используют, за их спинами стоят конкретные политические деятели", - говорил Роман.

Антилукашенковская оппозиция уже отреагировала на частичное освобождение двух своих собратьев.

"То, что Роман и София переведены под домашний арест и не находятся за решеткой, - это хорошая новость. Но домашний арест - это не свобода, они все еще под обвинением, за каждым их шагом все еще следят надзиратели. А значит они все еще в заложниках. Мы на связи с родителями Романа - им ничего не сообщают о сыне, не дают общаться с ним. Они убеждены, что режим ведет игру, используя жизни Ромы и Софии", - заявила бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.

Как случилось освобождение Протасевича и Сапеги, каким образом будут развиваться события - это общественность должна узнать скоро из первых уст. По данным СМИ, молодые люди были замечены во время прогулки минским парком, во время которой они давали очередное интервью.

Почему узники Бацьки вышли из тюрьмы

На этот счет может быть два объяснения.

Первое - секторальные санкции, которые Евросоюз ввел против главных экспортных отраслей Беларуси, которые очень болезненны для экономики страны.

По крайней мере, совпадение по времени очень показательное.

Впрочем, тут можно возразить, что санкции за смягчение меры пресечения Протасевичу никто ослаблять не будет. С другой стороны, их могут больше не ужесточать. Или в перспективе, если экс-главред "Нехты" сможет избежать тюрьмы, то часть из них отменят.

Но в ближайшие недели и даже месяцы вряд ли домашний арест для Протасевича станет поводом для потепления отношений Минска и Брюсселя. Хотя это очевидно мессидж Западу о том, что бывшего оппозиционера могут освободить, и тем самым создать задел на восстановление отношений.

Второе - Роман и его подруга настолько активно сотрудничают со следствием, что им позволили ждать решения своей судьбы в комфортных условиях.

Протасевич в последние недели очень активно отрабатывал информационную повестку официального Минска, критикуя оппозицию и выставляя напоказ ее не всегда чистую изнанку.

И в этом амплуа Роман, думается, гораздо полезнее белорусским властям, чем в качестве "узника Лукашенко" или объекта возмездия за прошлогодние акции протеста.

По сути Протасевич сейчас играет в "Нехту наоборот": как во время Беломайдана он дискредитировал белорусскую власть, так сейчас он информационно топит противников Лукашенко.

И главным контрдоводом оппозиции было то, что Роман и его девушка сидят в тюрьме. А значит, все их разоблачения - следствие психологического давления или вообще пыток. Но теперь Романа и Софию отпустили домой, и теперь объяснять откровения Протасевича издевательствами КГБ, будет гораздо сложнее.

Придется признать, что Роман делает свои признания добровольно и как-то на них отвечать.

Если эта теория верна, то мы в скором времени увидим новые интервью с Протасевичем, где он покажет, как живет под домашним арестом и повторит свои заявления с критикой белорусской оппозиции.

Нельзя в конце концов исключать крутого виража судьбы, когда Роману доверят запустить еще один телеграм-канал - своеобразную "АнтиНехту", которая теперь будет вносить смятение в ряды противников Бацьки.