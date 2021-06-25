В Харьковской области подозреваются бывший и 9 действующих полицейских во взятках за непривлечение наркозависимых к ответственности.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

"Согласно процессуальному руководству Харьковской областной прокуратуры сообщено о подозрении двум оперуполномоченным сектора уголовного розыска, трем оперуполномоченным отдела криминальной полиции и четырем полицейским подразделения особого назначения Главного управления Нацполиции в области в получении неправомерной выгоды, а бывшему сотруднику полиции - еще и по факту пыток", - говорится в сообщении.

Правоохранителей подозревают в получении неправомерной выгоды. Фото: Офис генпрокурора

По данным следствия, в ноябре 2020 подозреваемые разработали схему получения неправомерной выгоды. Полицейские совместно с бывшим правоохранителем задерживали наркозависимых и угрожали привлечь к уголовной ответственности, а некоторых из них - поместить в лечебное учреждение. Чтобы избежать этого, задержанные должны были предоставить взятку, сумма которой варьировалась от 200 до 500 долларов.

Кроме того, в феврале 2021 двое оперуполномоченных совместно с бывшим полицейским задержали мужчину и поместили его в автомобиль. Чтобы заставить гражданина рассказать, где он взял наркотики и получить от него признание в совершении преступления, экс-правоохаранитель одел на задержанного наручники и начал выкручивать ему руки, чем причинил сильную физическую боль.

Правоохранителями задокументировано 18 эпизодов получения неправомерной выгоды. По месту жительства полицейских проведены обыски, в ходе которых обнаружены вещества, похожие на наркотические средства.

Ранее мы писали, что в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины задержали сотрудницу полиции с поличным на продаже кокаина. Сотрудница Киевского районного управления полиции Одессы "капрал N" продавала кокаин, который она украла из вещественных доказательств по одному из дел.

Также следователи территориального управления Государственного бюро расследований в городе Киев разоблачили схему доставки и сбыта наркотических средств в Киевском следственном изоляторе.