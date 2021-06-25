Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков после слов Владимира Зеленского об идее вынести на референдум разрыв с Донбассом заявил, что таким образом может решаться только вопрос о замораживании конфликта.

Об этом Разумков заявил на пресс-конференции в Киеве 25 июня, сообщает корреспондент "Страны".

"Вопросы территориальной целостности страны нельзя выносить на референдум. Это запрещает закон о референдуме. Допустим лишь вопрос замораживания конфликта", - заявил Разумков, комментируя вчерашнее заявление Владимира Зеленского о референдума о "стене" с Донбассом.

Также он добавил, что проведение референдума обойдется бюджету Украины минимум в два миллиарда гривен. Поэтому он не видит в нем необходимости.

Напомним, спикер Дмитрий Разумков отверг возможность досрочных выборов президента. По его мнению, Зеленский закроет себе путь к президентству, если объявит досрочные выборы.

Также мы писали о том, что и зачем заявил Зеленский в новом интервью. В частности, мы анализировали, что означали слова президента о референдуме по разрыву отношений с неподконтрольным Донбассом.