Спикер ВР Дмитрий Разумков считает, что Владимир Зеленский закроет себе путь к президентству, если объявит досрочные выборы

Об этом Разумков заявил в ходе пресс-конференции "Парламентаризм. Конституция. Независимость", передает корреспондент "Страны"

"Если Владимир Зеленский сейчас объявит досрочные президентские выборы, он сам себе закроет путь к президентству. Закон запрещает баллотироваться в президенты кандидату который перед этим был президентом и обьявил о досрочных выборах", - сказал Разумков на пресс-конференции, которую он сейчас проводит в Раде.

Также Дмитрий Разумков прокомментировал вчерашнее заявление Владимира Зеленского, о вынесении на референдум вопроса о том, чтобы построить стену между Донбассом.

"Вопросы территориальной целостности страны нельзя выносить на референдум. Это запрещает закон о референдуме. Допустим лишь вопрос замораживания конфликта", - заявил Разумков.

Также он добавил, что проведение референдума обойдёшься бюджету Украины минимум в два миллиарда гривен. Поэтому он не видит в нем необходимость.

Напомним, в политических кругах наблюдается неожиданное оживление вокруг темы досрочных выборов как президента, так и парламента. Во власти такие планы опровергают, но разговоры все равно не утихают. "Страна" разбиралась, что стоит за слухами о досрочных выборах президента уже в этом году

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