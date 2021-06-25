"Теперь я как ходячая реклама "зеленой власти". В Ивано-Франковске на журналиста Коцабу напали неонацисты
На журналиста Руслана Коцабу напали, когда он возвращался из Ивано-Франковска в Киев. После нападения журналист находится в больнице
Об этом сам журналист сообщил на своей странице в Фейсбуке
Как сообщил Руслан, на него напала группа неонацистов. Это произошло сегодня в 00:30 на перроне Ивано-Франковского ЖД-вокзала.
"Сегодня в полночь, около 00.30 на Ивано-Франковском железнодорожном вокзале, на меня, журналиста Руслана Коцабу, напала группа местных неонацистов! Я сейчас в больнице, так жаль тех, кого пришлось встретить сегодня и завтра...
Немного для поднятия настроения - теперь я, зелёный пацифист и телеведущий, как ходячая реклама "зеленой власти" к 25-летию Дня Конституции!" - говорит журналист.
Видео нападения он опубликовал из больницы.
Напомним, в январе текущего года на журналиста Руслана Коцабу под судом в Коломые нападал "Правый сектор".
Ранее мы писали о том, что украинского журналиста и ведущего шоу "Телевидение Торонто" Майкла Щура избили в центре Киева.
Кроме этого, "Страна" публиковала видео с камер наблюдения киевского метрополитена, на котором зафиксирован момент нападения на журналиста издания "Правовой контроль" Сергея Шевчука людьми Евгения Карася.