Американский ракетный эсминец "Лабун", который прибыл в июне в Черное море для обеспечения безопасности в регионе, покидает его.

Об этом 25 июня сообщает "РИА Новости".

Американский эсминец "Лабун" уходит из Черного моря, пробыв в регионе около двух недель.

Отметим, эскадренный миноносец "Лабун" типа "Арли Берк", введенный в эксплуатацию в 1995 году, имеет на вооружении две пусковые установки системы "Иджис", которые позволяют нести до 56 крылатых ракет "Томагавк", оснащаемых ядерными боеголовками. Также на борту размещается вертолет SH-60 "Си Хок". Экипаж насчитывает 337 человек.

Напомним, 18 июня в Одесский порт зашли эсминец и фрегат НАТО. Речь о британском эсминце HMS Defender и фрегате ВМС Нидерландов HNMLS Eversten F805.

Также мы писали о том, что 23 июня российский корабль выстрелил по британскому эсминцу под Севастополем, затем отбомбилась авиация. Российские военные заявили, что открыли предупредительный огонь.

В британском военном ведомстве заявили, что в сторону эсминца Defender у берегов оккупированного Крыма не совершалось предупредительных выстрелов со стороны РФ.