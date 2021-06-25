В Канаде нашли еще одно кладбище индейских детей. На месте бывшей школы-интерната для детей коренных племен обнаружено 751 тело, большинство - детские.

Об этом сообщает BBC.

Газеты пишут, что школа в провинции Саскачеван просуществовала более столетия до 1997 и являлась частью системы, позволявшей отбирать детей у коренных народов и подавлять их язык и культуру.

Премьер-министр Канады Джастин Пьер Джеймс Трюдо заявил, что это "позорное напоминание о системном расизме, дискриминации и несправедливости, с которыми сталкивались и продолжают сталкиваться коренные народы".

Лидеры коренных народов надеются, что последние разоблачения послужат катализатором получения ими долгожданного самоуправления.



Напомним, что ранее в бывшей школе-интернате в городе Камлупс в Британской Колумбии в Канаде, которая была создана для ассимиляции коренных народов, обнаружили массовое захоронение с останками 215 детей. По информации общины, останки принадлежат воспитанникам школы-интерната, которая закрылась более 40 лет назад.

Также в Сватовском районе районе Луганской области выявили семь древних захоронений, возрастом от четырех до пяти тысяч лет. Там ученые нашли останки представителей загадочного народа с вытянутыми черепами, различные артефакты и предметы для ритуальных жертвоприношений.