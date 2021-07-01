Памятник святым супругам Петру и Февронии. Фото с сайта culture.ru

В четверг, 8 июля 2021 года, отмечается день памяти святых Петра и Февронии - покровителей христианского брака. Их житие легло в основу дня семьи, любви и верности. 

Петр познакомился с Февронией, когда был Муромский князем. Он долго болел. Излечить его смогла только крестьянка Феврония. В ответ мужчина предложил руку и сердце. 

Местный народ сначала не принял Февронию. Люди выступили против княгини из рода крестьян. Петр же не оставил жену, а отрекся от престола.

В битве за должность князя начались народные волнения. Бояре приняли решение вернуть Петра. Он согласился и поставил условие - только если вместе с Февронией. Ему дали добро. Решение оказалось верным - правили они по совести, княгиня стала местной любимицей. 

Петр и Феврония прожили долгую семейную жизнь. На старости лет оба ушли в разные монастыри - мужской и женский. Каждый день они молились, просили Господа уйти из жизнь в один день и час. Так и случилось. Завершение многих сказок - "жили они счастливо и умерли в один день" - о Петре и Февронии. 

В православии святые супруги являются покровителями христианского брака. Потому в их честь отмечается день семьи, любви и верности. 

Под верностью в данном случае подразумевается не только супружеская верность. Заложен более глубокий смысл: верность своей семье - чтобы любая деятельность была во благо близких; соблюдение интересов и семейных ценностей, ответ за свои слова и поступки.

Символ этого замечательного праздника - ромашка. Букет белых цветов принято дарить любимым. 

Более подробная история праздника, открытки и поздравления с днем семья, любви и верности - в материале "Страны"

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