В Государственной налоговой службе (ГНС) заявили, что систематическое получение денег на счет физического лица за товары - признак хозяйственной деятельности. Если такая деятельность осуществляется без госрегистрации, за нее полагается штраф до 85 тысяч гривен.

Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службе опубликованном в Официальном издании Государственной налоговой службы "Вестник о налогах"

Государственная налоговая служба Украины констатирует увеличение случаев приема оплаты продавцами товаров (услуг) на карточные счета физических лиц.

"В основном продавцы, использующие указанную схему продажи, не зарегистрированы субъектами хозяйствования в установленном порядке", - сообщает ГНС.

"Такие расчеты проводятся с грубыми нарушениями налогового законодательства, продавцы получают неучтенные доходы, не платят определенные налоги, сборы и обязательные платежи.

В дальнейшем полученные средства вероятно используются на приобретение контрафактных товаров, выплату заработных плат "в конвертах" и тому подобное", - сообщили в ГНС

В налоговой считают, что явление негативно влияет на состояние наполнения государственного бюджета. Кроме этого, покупатель рискует приобрести товар сомнительного качества без возможности его возврата и защиты своих прав, ведь расчетный документ в подтверждение оплаты не выдается.

"За осуществление хозяйственной деятельности без государственной регистрации предусмотрена административная ответственность – штраф в размере до 85 тыс. гривен с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства, сырья и денег, полученных в результате совершения такого административного правонарушения (ст. 164 КУоАП).

В случае получения предложений от продавцов оплатить товары (услуги) на карточный счет физического лица просим информировать налоговые органы для принятия соответствующих мер в пределах определенной законодательством компетенции", - заявили в ГНС.

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