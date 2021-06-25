Киевская городская прокуратура вернула городской общине помещения, которые были выделены участковым полицейским, но оказались в распоряжении мошенников.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.



"Шевченковская окружная прокуратура города Киева обеспечила реальное исполнение решения суда о возвращении столичной общине нежилых помещений площадью около 90 кв. м, стоимость которых составляет почти 4 млн гривен", - говорится в сообщении.

При осуществлении процессуального руководства в уголовном производстве окружная прокуратура установила, что мошенники подделали свидетельство о праве собственности на имущество и незаконно завладели коммунальным имуществом территориальной общины столицы, которое было передано в арендное пользование Дарницком районном управлению ГУ МВД Украины в городе Киеве для размещения комнаты участковых инспекторов.

В связи с изложенным прокуратура обратилась в суд с иском о признании недействительными сделок и отмене государственной регистрации прав собственности на указанное имущество, которое судом удовлетворено.



Сейчас указанное судебное решение исполнено, право собственности на коммунальное имущество за третьими лицами прекращено, нежилые помещения возвращены территориальной общине.

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