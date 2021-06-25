Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Королевский военно-морской флот продолжит плавание у берегов Крыма, несмотря на инцидент с британским эсминцем Defender.

Об этом пишет The Times.

Джонсон заявил, что Королевский флот продолжит плавать у Крыма, несмотря на российскую угрозу. По его мнению, "для Королевского военно-морского флота было совершенно правильно проходить через воды у берегов Крыма".

Ранее "Страна" писала о том, что маршрут прохода британского эсминца вблизи Крыма был разработан и предложен министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, но против этого выступил глава британского МИД Доминик Рааб, и тогда решение вопроса было передано премьеру Борису Джонсону. Он решил, что эсминец может пройти вблизи Крыма.

Напомним, инцидент с британским эсминцем Defender произошел 23 июня. Российские военные со стрельбой и бомбометанием выпроводили из вод около Крыма британский эсминец Defender, который на днях зашел в порт Одессы для проведения совместных учений Великобритании, США и Украины. По данным российского ведомства, был открыт предупредительный огонь.

В британском военном ведомстве заявили, что в сторону эсминца Defender у берегов оккупированного Крыма не совершалось предупредительных выстрелов со стороны РФ.