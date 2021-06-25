Решение о проходе эсминца Defender вблизи Крыма принадлежит премьеру Британии Борису Джонсону. Маршрут прохода эсминца вблизи Крыма был разработан и предложен министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, но против этого выступил глава британского МИД Доминик Рааб, и тогда решение вопроса было передано премьеру Борису Джонсону.

Об этом сообщила The Daily Telegraph.

По данным издания, Рааб выразил озабоченность по поводу планов Уоллеса и предупредил, что Москва может попытаться использовать проход Defender в своих интересах.

"Весь спор был между Раабом и Уоллесом, затем они обратились к премьер-министру за решением. В понедельник эсминцу было направлено решение о том, что он должен осуществить мирный проход через эти воды", - цитирует The Daily Telegraph информацию источника.

При этом премьер накануне не стал подтверждать, что решение о проходе эсминца принималось им лично.

"Это дело министерства обороны, но, если вы хотите знать мое мнение, я думаю, что было совершенно уместно использовать международные воды", - сказал он журналистам.

Джонсон посчитал проход британского эсминца демонстрацией законности свободы судоходства, пояснив, что был выбран "кратчайший маршрут между двумя точками"

Представитель премьера также отказался отвечать на вопрос, санкционировал ли Джонсон лично миссию.

Тем не менее, источники газеты в четверг вечером настаивали на том, что внутри правительства не было разногласий по поводу маршрута следования корабля.

Источник в Минобороны сказал: "Мы все - одна большая счастливая семья".

Источник в МИД заявил, что Рааб "поддерживает право Defender на мирный проход через украинские воды".

Представитель правительства сообщил, что маршрут корабля был "давно спланирован и полностью соответствует международному праву", добавив: "Выбранный маршрут был самым прямым, по международно-признанному маршруту между Украиной и Грузией".

Напомним, британский эсминец HMS Defender зашел в порт Одессы несколько дней назад. Сегодня российские военные заявили, что открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца "Дефендер" в Черном море в районе мыса Фиолент.

После этого в Минобороны РФ был вызван британский военный атташе.

В то же время в британском военном ведомстве заявили, что в сторону эсминца Defender у берегов оккупированного Крыма не совершалось предупредительных выстрелов со стороны РФ.

В России действия эсминца расценили как провокацию Россию и создание основы для международного скандала.

В свою очередь Минобороны Украины назвало ситуацию с британским эсминцем "вооруженным инцидентом", который произошел в украинских территориальных водах, что является серьезным нарушением международного права.