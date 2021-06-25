В американском городе Серфсайд произошло масштабное обрушение здания, судьба 99 человек остается неизвестной. Президент США Джо Байден объявил о режиме чрезвычайной ситуации во Флориде.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Американский лидер подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации в штате Флорида после обрушения там жилого дома. Также Байден распорядился предоставить местным властям федеральную помощь.

После обрушения дома во Флориде судьба 99 человек остается неизвестной. Около 35 человек достали из-под завалов.

Напомним, обрушение 12-этажного кондоминиума Champlain Towers South в небольшом прибрежном городке Серфсайд произошло в ночь на четверг. Еще до наступления рассвета началась масштабная поисково-спасательная операция.

В результате чего погиб как минимум один человек, а жители оказались в ловушке в развалинах. При этом официально неизвестно, сколько человек находилось в здании. Трагедия произошла "в самом сердце еврейского района". Местные издания пишут, что неподалеку от этого места проживает семья Иванки Трамп и Джареда Кушнера, а обрушившееся здание было построено в 1981 году.