Сегодня, 25 июня, Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий отмечает именины, в день памяти преподобного Онуфрия Великого.

Об этом сообщает журналист "Страны" с места событий.

Духовенство и верующие из разных уголков Украины собрались в Киево-Печерской лавре чтобы поприветствовать Блаженнейшего с Днем Ангела.

Митрополит Онуфрий получил монашеское имя более 50 лет назад - во время пострига 18 марта 1971 в Троице-Сергиевой лавре, будучи студентом семинарии.

Сегодня в Киево-Печерской лавре Митрополит Онуфрий возглавил праздничную Божественную литургию на площади перед Успенским собором.

Также Предстоятель УПЦ обратится к верующим с проповедью.

Ранее "Страна" писала, как Митрополит Онуфрий поздравил украинцев с Днем Победы

Напомним, перед Пасхой Предстоятель УПЦ Онуфрий призывал прекратить стрельбу на Донбассе