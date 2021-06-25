София Сапега переведена под домашний арест. Фото: Telegram/ TUT.BY новости

Задержанных в Минске основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку россиянку Софью Сапегу перевели под домашний арест. Они живут в съемных квартирах в Минске. 

Об этом сообщает Telegram-канал BBС News.

Отец Протасевича Дмитрий рассказал, что родители Романа не видели. Он находится в Минске в отдельной съемной квартире.

"Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели. Они все равно под полным контролем властей, обвинения с них никто не снял", - сказал Дмитрий Протасевич. По его словам, адвокаты и власти по-прежнему ничего не сообщают семье.

Родители россиянки Софьи Сапеги также рассказали журналистам, что их дочь перевели под домашний арест, она живет в съемной квартире в Минске. 

"Мы находимся в шоке", - сказал отчим девушки Сергей Дудич. 

Родители россиянки не знали, что девушку перевели под домашний арест, для них это стало неожиданностью.

Сапегу перевели под домашний арест. Скриншот телеграма

Протасевича перевели под домашний арест

Напомним, София Сапега и Роман Протасевич в мае летели из Афин в Вильнюс. Они были задержана после того, как самолет Ryanair совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска. 

В отношении Сапеги в Беларуси ведутся два уголовных дела, ее  обвиняют в разжигании социальной вражды и розни, а также в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Сапеге грозит до 12 лет тюрьмы.

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