Задержанных в Минске основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку россиянку Софью Сапегу перевели под домашний арест. Они живут в съемных квартирах в Минске.

Об этом сообщает Telegram-канал BBС News.

Отец Протасевича Дмитрий рассказал, что родители Романа не видели. Он находится в Минске в отдельной съемной квартире.

"Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели. Они все равно под полным контролем властей, обвинения с них никто не снял", - сказал Дмитрий Протасевич. По его словам, адвокаты и власти по-прежнему ничего не сообщают семье.

Родители россиянки Софьи Сапеги также рассказали журналистам, что их дочь перевели под домашний арест, она живет в съемной квартире в Минске.

"Мы находимся в шоке", - сказал отчим девушки Сергей Дудич.

Родители россиянки не знали, что девушку перевели под домашний арест, для них это стало неожиданностью.

Напомним, София Сапега и Роман Протасевич в мае летели из Афин в Вильнюс. Они были задержана после того, как самолет Ryanair совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска.

В отношении Сапеги в Беларуси ведутся два уголовных дела, ее обвиняют в разжигании социальной вражды и розни, а также в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Сапеге грозит до 12 лет тюрьмы.