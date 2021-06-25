Число пострадавших в результате разрушительного торнадо в Чехии увеличилось со 150 до 300 человек. Стихия затронула семь сел и город, расположенный недалеко от границ с Австрией и Словакией.

Об этом сообщает "Чешское телевидение".

Так, торнадо принес разрушения в семь сел и город Годонин. Он достигает 3-4 степени из пяти возможных. Кроме того, он сопровождался градом размером до 10 см.

В селах и городе продолжается разбор завалов - под ними до сих пор есть люди. На месте работают спасатели и медики из Чехии, Австрии и Словакии. Власти объявили чрезвычайную ситуацию.

Из-за упавших деревьев и столбов ЛЭП на скоростной магистрали Прага-Братислава образовалась пробка около 50 км. Без электричества остаются около 120 тысяч семей.

Напомним, в конце мая по Херсонской области пронесся торнадо: ветер повредил заборы, крыши домов и повалил деревья.

Также мы писали о том, что в апреле штормы и торнадо прошлись по югу США, разрушая дома и унося жизни.

Кроме того, сообщалось, что в мае по Японии также пронесся разрушительный торнадо, "Страна" публиковала видео.