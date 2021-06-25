Фото: Pixabay

За сутки 24 июня 2021 в Украине зафиксировано 876 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Это меньше чем вчера, но больше, чем позавчера, когда был зафиксирован значительный рост новых случаев по сравнению с показателями затяжных выходных.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава

Сообщается, что среди заболевших - 36 детей и 32 медработника

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 489 человек;
  • летальных случаев - 53;
  • выздоровели - 2405 человек;

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР - 19481 человек,
  • методом ИФА - 9160 человек,
  • экспресс-тестами - 17079 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2232790 человек;
  • выздоровели - 2160137 человек;
  • летальных случаев - 52 234;
  • проведения ПЦР-тестов - 10759153.

Пятерка областей и городов по наибольшему количеству подтвержденных случаев:

  1. Киев (196),
  2. Запорожская область (72),
  3. Днепропетровская область (63),
  4. Харьковская область(56),
  5. Донецкая область (53).

Напомним, за сутки 23 июня в Украине зафиксировано 937 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это больше показателя 22 числа, когда было зафиксировано 835 новых подтвержденных случаев.

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