Трехдневное "плато". Суточные показатели коронавируса в Украине замедлили рост - данные Минздрава
За сутки 24 июня 2021 в Украине зафиксировано 876 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Это меньше чем вчера, но больше, чем позавчера, когда был зафиксирован значительный рост новых случаев по сравнению с показателями затяжных выходных.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава
Сообщается, что среди заболевших - 36 детей и 32 медработника
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 489 человек;
- летальных случаев - 53;
- выздоровели - 2405 человек;
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 19481 человек,
- методом ИФА - 9160 человек,
- экспресс-тестами - 17079 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2232790 человек;
- выздоровели - 2160137 человек;
- летальных случаев - 52 234;
- проведения ПЦР-тестов - 10759153.
Пятерка областей и городов по наибольшему количеству подтвержденных случаев:
- Киев (196),
- Запорожская область (72),
- Днепропетровская область (63),
- Харьковская область(56),
- Донецкая область (53).
Напомним, за сутки 23 июня в Украине зафиксировано 937 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это больше показателя 22 числа, когда было зафиксировано 835 новых подтвержденных случаев.