Пока Украина переживает аномальную жару, на юго-восток Чехии обрушилось сильнейшее торнадо. Частично разрушены, как минимум, четыре села. Есть пострадавшие.

Об этом сообщило Чешское телевидение.

Отмечается, что пожарные объявили чрезвычайную ситуацию третьей степени в регионах Бржецлав и Годонин. Спасатели зафиксировали до 150 раненых, сотни домов оказались повреждены.

Как отметил староста села Грушки с населением в 1640 жителей Марек Бабиш, торнадо уничтожил половину этого населенного пункта. Несколько жителей пострадали.

"Остались только стены по периметру без крыш и окон. Людям негде спрятаться", — рассказал Бабиш.

Вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек отметил, что все подразделения спасателей отправлены в район Годонин. Он призвал граждан оставаться дома и не выходить на улицу, поскольку стихийное бедствие может возобновиться.

В СМИ также сообщается о несчастных случаях, при которых на людей свалились деревья.

Метеоролог Михал Чак назвал торнадо одним из самых сильных, наблюдаемых в Чехии за последнее время. По его словам, это может быть торнадо F-4, что станет рекордом в новейшей истории страны. При таком бедствии скорость ветра развивается от 332 до 418 км/ч.

Чешские метеорологи прогнозируют грозы с проливными дождями, порывами ветра около 90 км/ч или градом в четверг вечером и ночью. Высокий уровень опасности распространяется на всю страну, за исключением Карловых Вар, Усти-над-Лабем и некоторых частей Либерецкого региона.

JUST IN - Rare tornado devastates a town in the Czech Republic.pic.twitter.com/6XQQ12e4zm