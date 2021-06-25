Число летальных исходов от последствий заражения коронавирусом в США продолжит расти на фоне распространения штамма "Дельта". В связи с этим президент США Джо Байден призвал соотечественников вакцинироваться.

Об этом Джо Байден заявил в четверг, выступая в Северной Каролине, трансляцию вели американские новостные телеканалы, передает ТАСС

"Свыше 600 тыс. американцев умерли, (...) и с этим штаммом "Дельта" (...) будут и другие. Вы знаете, что это произойдет", - сказал он, призвав жителей США проходить вакцинацию.

"Вариант "Дельта" легче передается и потенциально [может быть] более смертоносным, а также особенно опасным для молодежи", - сказал Байден, ссылаясь на слова директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Американский лидер подчеркнул, что распространение штамма "Дельта" вызывает "серьезные опасения".

"Согласно [данным федеральных] Центров по контролю и профилактике заболеваний, от 10% до 20% всех случаев [заражения коронавирусом] за последние две недели были вариантом "Дельта", - добавил глава государства.

По данным ВОЗ, штамм "Дельта", выявленный первоначально в Индии, в настоящее время присутствует более чем в 85 странах.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала эпидемии выявлено более 33,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 603 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

Ранее "Страна" писала, что американские ученые изучают новый "индийский" штамм коронавируса. Глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски в эфире канала NBC заявляла, что Индийский вариант коронавируса может вызывать более тяжелое заболевание, чем другие разновидности коронавируса

Напомним, 23 июня в Украине впервые был зафиксирован индийский штамм коронавируса. Вирус выявили у двоих человек - женщины и ее ребенка. По прогнозам украинских ученых, уже летом страна может столкнуться со вспышкой индийского штамма коронавируса - "Дельта"

В связи со стремительным распространением по миру индийского штамма коронавируса "Дельта" Украина ввела обязательное тестирование на коронавирус для въезжающих из России, Индии, Британии и Португалии

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